ويأتي تصريح ترامب الذي كرر تلويحه بأن يجعل من كندا "الولاية الأميركية الحادية والخمسين"، عقب قرار مقاطعة أونتاريو فرض رسوم إضافية على صادرات الكهرباء الى ثلاث ولايات أميركية، ما دفع الرئيس الأميركي الى التحذير من فرض رسوم إضافية "تؤدي الى إغلاق قطاع صناعة السيارات في كندا بشكل نهائي".

التعريفات الجمركية المفروضة

وقال ترامب في بيانه: "بناءً على فرض مقاطعة أونتاريو الكندية تعريفة جمركية بنسبة 25% على "الكهرباء" القادمة إلى الولايات المتحدة، فقد وجهت تعليماتي إلى وزير التجارة بإضافة تعريفة جمركية إضافية بنسبة 25%، لتصل إلى 50%، على جميع الفولاذ والألمنيوم القادمين إلى الولايات المتحدة من كندا، وهي واحدة من أعلى الدول التي تفرض تعريفات جمركية في العالم. وسيدخل هذا حيز التنفيذ غدًا صباحًا، 12 مارس."

تهديد مباشر لصناعة السيارات الكندية

لم يكتفِ ترامب بهذه الخطوة، بل وجه تحذيرًا حادًا إلى كندا بضرورة إلغاء تعريفاتها الجمركية المفروضة على المنتجات الأمريكية، وخاصة في قطاع الألبان، وإلا فستواجه تداعيات خطيرة على صناعة السيارات لديها.

"يجب على كندا أن تتخلى فورًا عن تعريفاتها الجمركية المناهضة لأميركا على المزارعين، والتي تتراوح بين 250% و390% على مختلف منتجات الألبان الأميركية، والتي طالما اعتبرت فاضحة."

وأضاف مهددًا: "إذا لم تلغ كندا التعريفات الجمركية الفادحة الأخرى طويلة الأمد، فسأزيد بشكل كبير، في الثاني من أبريل، التعريفات الجمركية على السيارات القادمة إلى الولايات المتحدة، وهو ما سيؤدي في الأساس إلى إغلاق صناعة تصنيع السيارات في كندا بشكل دائم. يمكن تصنيع هذه السيارات بسهولة في الولايات المتحدة!".

إعلان حالة الطوارئ الوطنية

أعلن ترامب أيضًا حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالكهرباء داخل المناطق الأمريكية المتضررة، مؤكدًا أن هذا سيسمح باتخاذ إجراءات سريعة لحماية الاقتصاد الأمريكي من التأثيرات السلبية للقرارات الكندية.

"سأعلن قريبًا حالة الطوارئ الوطنية على الكهرباء داخل المنطقة المهددة. وهذا من شأنه أن يسمح للولايات المتحدة بالقيام بسرعة بما يجب القيام به لتخفيف هذا التهديد المسيء من كندا."

اقتراح بضم كندا إلى الولايات المتحدة!

وأعاد ترامب طرح فكرة ضم كندا إلى الولايات المتحدة، معتبرًا أن هذا الحل سيساهم في إنهاء جميع المشاكل التجارية بين البلدين ويجعل أمريكا أقوى.

"كندا تدفع القليل جدًا مقابل الأمن القومي، وتعتمد على الولايات المتحدة للحماية العسكرية. نحن ندعم كندا بما يزيد عن 200 مليار دولار سنويًا. لماذا؟؟؟ لا يمكن أن يستمر هذا."

وأضاف: "الشيء الوحيد المنطقي هو أن تصبح كندا ولايتنا الأولى والخمسين العزيزة. سيؤدي هذا إلى اختفاء جميع التعريفات الجمركية، وكل شيء آخر، تمامًا. سيتم تخفيض الضرائب الكندية بشكل كبير، وسوف يكونون أكثر أمانًا، عسكريًا وغير ذلك، من أي وقت مضى، ولن تكون هناك مشكلة الحدود الشمالية بعد الآن، وستكون أعظم وأقوى دولة في العالم أكبر وأفضل وأقوى من أي وقت مضى - وستكون كندا جزءًا كبيرًا من ذلك."

واختتم بيانه بالقةل "إن خط الفصل الاصطناعي الذي رُسم قبل سنوات عديدة سوف يختفي أخيرًا، وسوف نتمتع بأروع وأأمن أمة في العالم - وسوف يستمر عزف نشيدكم الرائع "يا كندا"، ولكن الآن يمثل دولة عظيمة وقوية داخل أعظم أمة رآها العالم على الإطلاق!"