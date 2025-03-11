وجاءت تصريحات المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ردا على سؤال عما إذا كانت هناك صلة بين الهجوم وبين محادثات السلام التي تستضيفها جدة.

وبدأ مسؤولون أوكرانيون وأميركيون اجتماعا في السعودية، لإيجاد طريق نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ 3 سنوات.

وأشاد رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك الذي يقود وفد بلاده في المباحثات، ببداية "بناءة" للقاءات بين الطرفين.

وقال يرماك في منشور عبر "تلغرام" مرفق بصور للقاء، إن "الاجتماع مع الفريق الأميركي بدأ بشكل بناء للغاية، نعمل على إحلال سلام عادل ومستدام"، بعد أكثر من 3 أعوام على بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

وأعربت السعودية عن أملها في أن تتكلل بالنجاح الجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم وعادل وشامل في أوكرانيا.

وأشار بيان مشترك في ختام الزيارة الرسمية التي قام رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي للمملكة، إلى استقباله من قبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الإثنين، وعقدهما جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها أوجه العلاقات المميزة بين البلدين، وعبرا عن رغبتهما في تعزيزها في جميع المجالات، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

ووفق البيان، استعرض الجانبان الجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم وعادل وشامل في أوكرانيا.

وأشاد الطرفان بمتانة الروابط الاقتصادية وأهمية العمل المشترك لتنمية حجم التبادل التجاري، ورحبا بإعادة إنشاء مجلس الأعمال السعودي الأوكراني المشترك خلال العام الجاري 2025.

كما أكدا عزمهما تعزيز العلاقات الاستثمارية، من خلال إنشاء شراكات استثمارية واقتصادية واعدة في القطاعات ذات الأولوية للبلدين.