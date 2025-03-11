وهذا أضخم هجوم على الأراضي الروسية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

واستهدف الهجوم بشكل أساسي محيط موسكو ومنطقة كورسك المحاذية لأوكرانيا، حيث تم إسقاط 126 مسيّرة، بحسب البيان.

وقال حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف، الثلاثاء، إن شخصا قتل وأصيب 3 آخرون وتضررت عدة شقق سكنية في الهجوم.

وذكر فوروبيوف في منشور على تطبيق "تلغرام"، أنه تم إجلاء السكان من 7 شقق على الأقل.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين إن ما لا يقل عن 60 طائرة مسيّرة تم تدميرها أثناء اقترابها من المدينة.

كما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن السلطات المحلية، أن الهجوم الأوكراني الذي استهدف موسكو أدى إلى توقف شبكة القطارات في منطقة دوموديدوفو، وأسفر عن اندلاع حريق كبير في موقف للسيارات قرب العاصمة.