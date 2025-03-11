وأفاد التلفزيون الرسمي السعودي بوصول زيلينسكي إلى مدينة جدة، حيث ستعقد القمة الأوكرانية الأميركية يوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مساء الثلاثاء.

وقال زيلينسكي إن فريقا يضم رئيس أركانه أندريه يرماك ووزير الخارجية أندريه سيبيا ووزير الدفاع رستم عمروف سيشارك في المحادثات يوم غد الثلاثاء. وسيقود وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الفريق الأمريكي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وكشف الرئيس الأوكراني بأنه "لن يحضر المحادثات مع المسؤولين الأميركيين".

وأضاف في منشور على منصة "إكس": "نحن ملتزمون تماما بالحوار البناء، ونأمل في مناقشة القرارات والخطوات اللازمة والاتفاق عليها".

وتابع: "هناك مقترحات واقعية مطروحة. والمهم هنا هو التحرك بسرعة وفعالية".

وأكد زيلينسكي أن "أوكرانيا تبحث عن السلام منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب"، في إشارة إلى الغزو الروسي لبلاده منذ مطلع عام 2022. وأضاف: "لقد قلنا دائما إن روسيا هي السبب الوحيد لاستمرار الحرب".

ووصل روبيو، مساء الاثنين، إلى مدينة جدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر حيث ستعقد القمة الأوكرانية الأمريكية الثلاثاء.

وقال روبيو، في حديثه للصحفيين على متن طائرته، إنه ومستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز سيقيمان ردود أوكرانيا.

وحال توصل أوكرانيا والولايات المتحدة إلى تفاهم مقبول للرئيس ترامب، فقد يؤدي ذلك إلى تسريع دفع إدارته لمحادثات السلام.

وقال روبيو "ما نريد أن نعرفه هو، هل هم مهتمون بالدخول في نوع من محادثات السلام والخطوط العريضة العامة لأنواع الأشياء التي يمكن أن ينظروا فيها، مع الاعتراف بأنها كانت حربًا مكلفة ودموية بالنسبة للأوكرانيين. لقد عانوا كثيرا وعانى شعبهم كثيرا. ومن الصعب في أعقاب شيء من هذا القبيل التحدث حتى عن التنازلات، ولكن هذه هي الطريقة الوحيدة التي سينتهي بها هذا الأمر والحيلولة دون المزيد من المعاناة".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "لن أضع أي شروط على ما يجب عليهم أو يحتاجون إلى القيام به. أعتقد أننا نريد أن نستمع لنرى إلى أي مدى هم مستعدون، ومن ثم نقارن ذلك بما يريده الروس والوقوف حقا على مدى الاختلاف".

وقال روبيو، "أتمنى أن يمضي الاجتماع مع الأوكرانيين على نحو جيد".

كما أضاف الوزير للصحفيين وهو في طريقه إلى السعودية، "متفائلون باجتماع الغد وممتنون للسعودية لاستضافتها المؤتمر".

وتابع: "يمكن البدء بهدنة في أوكرانيا ومن ثم الانتقال إلى التفاوض".

كما أشار إلى أن بريطانيا وفرنسا لعبت دورا إيجابيا في المحادثات مع أوكرانيا، مؤكداً أن لا وقف للنار في أوكرانيا دون تنازلات من الطرفين.

وأوضح روبيو أن لا موعد محددا للقاء بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

إلى ذلك، قال: "الإدارة الأمريكية لديها أدواتها للضغط على روسيا ونأمل عدم استخدامها".

وأوضح الوزير الأمريكي أن توقيع اتفاق المعادن الأوكرانية ليس الهدف الأول لهذا الاجتماع.

كان ترامب قد صرح أمس الأحد، إنه يتوقع نتائج جيدة من المحادثات المقبلة، مضيفا أن الولايات المتحدة أنهت "تقريبا" تعليق تبادل معلومات المخابرات مع كييف.

وتوترت العلاقات بين ترامب وزيلينسكي عقب مشادة في البيت الأبيض في الشهر الماضي ، وعلى إثرها أمر الرئيس الأمريكي بتعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا مؤقتا، مما يضع ضغوطا على زيلينسكي للإنخراط في محادثات سلام مع روسيا.