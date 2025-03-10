وفقا للمصادر، يقوم المقترح الأوروبي على أساس السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بصرف النظر عن استمرار الاحتلال الروسي لأجزاء من أراضيها، لكن مع استبعاد انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ويعكس هذا الطرح محاولة أوروبية لإيجاد حل وسط، يوازن بين دعم كييف ومنع التصعيد مع موسكو.

وبموجب هذه الخطة، سيتم الاعتراف الضمني بسيطرة روسيا على مناطق أوكرانية، لكن من دون منحها شرعية قانونية أو سياسية، وهو ما يتماشى مع النموذج القبرصي.

يستند هذا الطرح إلى تجربة جزيرة قبرص المقسمة منذ عقود إلى جزأين.

وتسيطر تركيا على شمال قبرص من دون اعتراف دولي بجمهورية شمال قبرص التركية، بينما انضم الجزء الجنوبي، الذي تديره الحكومة القبرصية اليونانية، إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004.

ورغم عدم الاعتراف الدولي بحكومة شمال قبرص، فإن الوضع القائم استمر لعقود، مما جعل هذا النموذج مرجعا سياسيا للنزاعات المجمدة التي لم تحسم عسكريا أو دبلوماسيا.

ورغم الجهود الأوروبية والدولية لحل الأزمة الأوكرانية، فإن فرص نجاح أي تسوية على غرار "نموذج قبرص" لا تزال غير مؤكدة، فالخلاف في قبرص استمر لعقود دون حل نهائي، مما يشير إلى أن هذا النموذج قد يؤدي إلى تجميد النزاع، لكنه لن يحقق السلام الدائم.

ويأتي هذا الطرح، في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن توجهه إلى جدة، الإثنين، لمواصلة محادثات السلام بشأن الحرب مع روسيا.

وأكد زيلينسكي أن المحادثات الأولى بين المفاوضين الأوكرانيين والأميركيين كانت "مرضية"، معربا عن أمله في تحقيق نتائج إيجابية بشأن السلام والدعم الإضافي.

ويشارك في المحادثات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ومن الجانب الأوكراني رئيس موظفي زيلينسكي أندري يرماك، ووزير الخارجية أندري سيبيها، ووزير الدفاع روستام أوميروف.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه يتوقع أن تسفر المحادثات الأميركية مع مسؤولين أوكرانيين في السعودية، عن نتائج جيدة فيما يتعلق بإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة قد أوشكت على رفع التجميد عن تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا.