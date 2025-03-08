وقال الفاتيكان في بيان، تم تحديثه في وقت مبكر من صباح اليوم، إن "الليل مر بهدوء والبابا يستريح".

ويدخل البابا (88 عاما) والذي يعاني من مرض رئوي مزمن وتم استئصال جزء من إحدى رئتيه، عندما كان شابا، أسبوعه الرابع في مستشفى جيميلي في روما بعد استقرار حالته، في أعقاب نوبات قليلة من الأزمات التنفسية الحادة.

وفي غيابه، يواصل الفاتيكان احتفالات باليوبيل، وهو العام المقدس، الذي يقام مرة كل ربع قرن ويشارك فيه زائرون من مختلف أنحاء العالم إلى روما.

وفي وقت لاحق السبت، يترأس كاردينال آخر وثيق الصلة بباوية فرنسيس، الكاردينال الكندي مايكل تشيرني، تلاوة الصلوات الليلية من أجل فرنسيس. وسيعود تشيرني غدا الأحد للاحتفال بقداس العام المقدس للمتطوعين الذي كان من المفترض أن يحتفل به فرنسيس.

والجمعة، قضى فرنسيس 20 دقيقة في كنيسة مستشفى جميلي، حيث صلى وقام ببعض الأعمال بين الراحة والعلاج التنفسي والجسدي. ومن المتوقع صدور تحديث طبي في وقت لاحق اليوم السبت.