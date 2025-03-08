وأكدت الوزارة استعادة قرى فيكتوروفكا ونيكولاييفكا وستارايا سوروتشينا.

ويعمل الجيش الروسي منذ أشهر على طرد القوات الأوكرانية من منطقة كورسك الحدودية التي توغلت فيها قوات كييف الصيف الماضي.

واستعادت موسكو إلى الآن ثلثي المساحة التي استحوذت عليها أوكرانيا.

وبحسب موقع "ديبستايت" المتخصص المقرب من الجيش الأوكراني فإن التقدم الروسي جاء إثر "اختراق" خطوط الدفاع الأوكرانية قرب بلدة سودجا التي تسيطر عليها كييف.

وقال الموقع الذي يبلغ عدد متابعيه 800 ألف مشترك على تلغرام "غادرت إحدى وحداتنا موقعها. وبعد ذلك عزز العدو قواته ونفذ عمليات هجومية ممنهجة، وها هي النتيجة".

وقال مصدر عسكري في مقابلة مع صحفية برافدا أوكراينسكا إن الجنود الأوكرانيين يعملون على الحفاظ على مواقعهم لكن القوات الروسية "قطعت خطوط الإمداد كليا".

وكتب الناشط الأوكراني سيرغي ستيرنينكو الخميس أن "الوضع اللوجستي في منطقة كورسك يتدهور بسرعة وهو حرج بالفعل".

وقال في منشور على منصة إكس نقلا عن معلومات من وحدات الجيش في المنطقة إن "الطرق اللوجستية إلى سودجا تحت السيطرة الكاملة لنيران العدو".