وتجمّع أنصار يون لتحيته أثناء مروره بالقرب منهم، قبل أن يغادر المكان في موكب سيارات. وفي بيان صدر عنه، قال يون: "أحني رأسي عرفانًا لشعب هذه الأمة"، بعد أن أمرت النيابة العامة بإطلاق سراحه تنفيذًا لأمر قضائي.

وجاء الإفراج عن يون بعد قرار المحكمة في سول يوم الجمعة، إلا أن محاميه أشار إلى أنه بقي موقوفًا حتى أكدت النيابة العامة السبت تخليها عن حقها في استئناف القرار.

وكان فريق الدفاع عن يون قد تقدم بشكوى الشهر الماضي، مطالبًا بإطلاق سراحه، إذ اعتبر أن التهم وُجهت إليه بعد انقضاء مدة مذكرة التوقيف.

يُذكر أن يون، وهو قاضٍ سابق، تسبب في أزمة سياسية بإعلانه الأحكام العرفية وإرسال قوات إلى البرلمان، قبل أن يتراجع عن قراره بعد 6 ساعات فقط إثر تصويت النواب لصالح عودة الحكم المدني.