وبحسب السلطات، فإن أكثر من 300 ملليمتر من الأمطار هطلت في حوالى ست ساعات، مما أدى إلى إغراق العديد من الشوارع وإجبار أكثر من ألف شخص على الإخلاء في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالى 350 ألف نسمة.

وشددت البلدية على أنه "لا يمكننا استبعاد احتمال وجود عدد أكبر من الضحايا نظرا لحجم الكارثة المناخية".

وبحلول منتصف نهار الجمعة، أفادت بأن "جزءا كبيرا من المدينة كان تحت المياه" بعد "سبع ساعات من الأمطار الغزيرة المتواصلة"، والتي انحسرت بحلول الظهر.

وقال رئيس بلدية باهيا بلانكا، فيديريكو سوسبييليس، في رسالة فيديو على موقع اكس إن "الأمطار قد توقفت"، لكن طرقا مغمورة بالمياه لا تزال تمنع الناس من الوصول إلى أجزاء مختلفة من المدينة.

وأشار إلى أنه تم قطع الكهرباء عن المدينة "لأسباب أمنية".

وأظهرت لقطات تلفزيونية ممرضات وطاقما طبيا يجلون، بمساعدة الجيش، الأطفال الرضع من وحدة حديثي الولادة في مستشفى خوسيه بينا، أكبر مستشفيات المدينة، والذي كان يجري إخلاؤه.

وقد ألغت بلدية باهيا بلانكا جميع الأنشطة في المدينة الجمعة ودعت السكان إلى البقاء في منازلهم حتى إشعار آخر، وسمحت "بالتحرك بالآليات الثقيلة فقط" استعدادا لعمليات الإنقاذ.

وتم إغلاق مطار باهيا بلانكا حتى إشعار آخر.

وأجرت قناة "إل إن" مقابلة مع إحدى سكان باهيا بلانكا من على متن شاحنة لجأت إليها مع أطفالها عندما شاهدت المياه تتصاعد في الشارع ثم في منزلها.

وقالت فلافيت فييرا روميرو: "وضعنا الكلاب على السطح لكن الأطفال في الشاحنة وقد بقينا في داخلها. لا يزال هناك حوالى متر من المياه، ونحن في انتظار أن تنخفض المياه حتى نتمكن من الذهاب إلى مكان أكثر أمانا". وأضافت "صعد الجيران جميعا إلى أسطح المنازل".

وسبق ان شهدت المدينة أحداثا مناخية قاسية. ففي نهاية عام 2023، أدت عاصفة عنيفة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح تصل سرعتها إلى 150 كمفي الساعة إلى مقتل ثلاثة عشر شخصا عندما انهار سقف أحد النوادي الرياضية.