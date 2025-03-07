وردا على سؤال طرحه عليه أحد الصحافيين بشأن ما إذا كان يعتزم السفر إلى السعودية للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قال ترامب "لا أعرف. لا أستطيع أن أخبرك".

وأضاف "أنا سأذهب إلى السعودية". لكنّ الرئيس الأميركي لفت إلى أنّ هدف الزيارة سيكون إبرام اتفاقات تجارية ضخمة.

وكان ترامب أعلن في 12 فبراير عندما أجرى أول محادثة هاتفية مع نظيره الروسي منذ عودته إلى البيت الأبيض أنه سيلتقي بوتين في السعودية.

ولم يُحدَّد أيّ موعد لهذا الاجتماع.

وكان ترامب قد زار السعودية في مايو 2017، وكانت تلك أول رحلة دولية له خلال ولايته الأولى.