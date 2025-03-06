وذكرت شبكة فوكس نيوز وأكسيوس أن مسؤولين كبارا من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيسافرون إلى السعودية للقاء مسؤولين أوكرانيين الأسبوع المقبل.

وأفاد تقرير أكسيوس، نقلا عن مصدرين لم يكشف عن هويتهما، بأن الاجتماع سيعقد يوم الأربعاء.

وقال مراسل من فوكس نيوز عبر منصة إكس إن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ومسؤولين آخرين سيتوجهون إلى الرياض، يوم الثلاثاء، لحضور الاجتماع الذي سيضم أندريه يرماك أحد كبار مساعدي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.