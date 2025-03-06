ويتوقع أن يتم تنفيذ القرار في أبريل المقبل، مما قد يضع هؤلاء الأوكرانيين على مسار سريع للترحيل من الولايات المتحدة.

ويعد هذا التحرك بمثابة تحول جذري عن السياسة التي اتبعتها إدارة الرئيس جو بايدن، التي رحبت بالأوكرانيين ومنحتهم الحماية المؤقتة إثر الحرب الدائرة في بلادهم.

وإذا تم تنفيذ القرار، فإنه سيضع العديد من الأوكرانيين الذين كانوا يأملون في تمديد أوضاعهم القانونية في أمريكا وسط الحرب المستمر في أوكرانيا.

وتأتي هذه الخطوة في وقت أعلنت فيه واشنطن تعليق تسليم جميع المساعدات العسكرية الأميركية إلى كييف.

كما أكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون راتكليف، أن الولايات المتحدة علقت مشاركة المعلومات مع أوكرانيا وسط توترات بين البلدين بعد مشادة بين زعيمي البلدين في البيت الأبيض.