وقال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو لإذاعة "فرانس إنتر"، إن "بلاده تعرض تزويد أوكرانيا بمعلومات استخباراتية".

وتابع لوكورنو: "لدينا مصادر استخباراتية نستفيد منها في مساعدة الأوكرانيين".

وذكر في إشارة إلى المعلومات الاستخباراتية التي تقدمها واشنطن لأوكرانيا: "تم تعليقها منذ ظهر أمس (الأربعاء). أعتقد أن الأمر أكثر تعقيدا بالنسبة لأصدقائنا البريطانيين الذين يعملون في منظومة استخباراتية مع الولايات المتحدة".

وتضغط الولايات المتحدة على زيلينسكي للتعاون مع الرئيس دونالد ترامب في مساعيه لعقد محادثات سلام مع روسيا.

تعليق التعاون الأميركي

وكانت إدارة ترامب قد أعلنت تعليق تسليم جميع المساعدات العسكرية الأميركية إلى أوكرانيا.

كما أكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون راتكليف، إن الولايات المتحدة علقت مشاركة المعلومات مع أوكرانيا وسط توترات بين البلدين بعد مشادة بين زعيمي البلدين في البيت الأبيض.

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس"، الخميس، أكد راتكليف أن هناك "تعليقا" في الدعم "على الجبهة العسكرية وجبهة الاستخبارات".

وفي الوقت نفسه، منح راتكليف لأوكرانيا الأمل في أن الدعم قد يستأنف قريبا بعد الإشارات التصالحية الصادرة عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز، بشكل منفصل على شبكة "فوكس نيوز": "إذا كانت كييف مستعدة لتقديم تدابير لبناء الثقة، فإن ترامب سينظر بجدية في رفع هذا التوقف عن الدعم".

والثلاثاء، أكد زيلينسكي يوم أنه مستعد للعمل تحت "القيادة القوية" لترامب من أجل تحقيق سلام دائم في أوكرانيا، بعد أيام من اجتماعهما المشحون في المكتب البيضاوي.