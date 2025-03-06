وطرح عدد من الزعماء الأوروبيين فكرة إرسال قوة أوروبية لحفظ السلام إلى أوكرانيا، بعد أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن لافروف، قوله إن موسكو لا ترى "أي مجال للتسوية" حول نشر قوات أوروبية لحفظ السلام في أوكرانيا.

وقال: "لا نرى أي مجال للتسوية. هذا النقاش (حول نشر قوات أوروبية) يجري بهدف عدائي واضح" تجاه روسيا.

ومن جهة أخرى، أوضح لافروف أن حديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الحماية النووية "يشكل تهديدا لروسيا".

وكان لافروف يعلق على خطاب ألقاه ماكرون، الأربعاء، قال فيه إنه يبحث وضع حلفاء أوروبيين تحت حماية الترسانة النووية الفرنسية.

وأضاف وزير الخارجية الروسي: "إذا كان (ماكرون) يعتبرنا تهديدا ويعقد اجتماعا لرؤساء هيئات الأركان لدول أوروبية وبريطانيا ويقول إن من الضروري استخدام أسلحة نووية ويستعد لاستخدام أسلحة نووية ضد روسيا، فهذا بالطبع تهديد".