وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الخميس: "كل يوم يصدر (ماكرون) تصريحات منفصلة تماما عن الواقع ومتناقضة".

وأتى تعليق زاخاروفا بعد أن سخر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف في وقت مبكر من الخميس، من تحذير ماكرون من أن روسيا تشكل تهديدا، وقال إن الرئيس الفرنسي لا يشكل أي تهديد ولن يفتقده أحد بمجرد ابتعاده عن الحياة العامة.

وكتب الرئيس الروسي السابق بالإنجليزية على منصة "إكس": "يقول ماكرون إن روسيا أصبحت، الآن وأنا أتحدث إليكم ولأعوام قادمة، تهديدا لفرنسا وأوروبا".

وأضاف، مخطئا في تهجي اسم الرئيس الفرنسي: "لا يشكل ميكرون نفسه تهديدا كبيرا. وسيختفي للأبد بعد 14 مايو 2027. ولن يفتقده أحد".

وكان ماكرون قال في خطاب بثه التلفزيون مساء الأربعاء، إن على أوروبا قال أن تقف في وجه التهديد الروسي، واقترح مناقشة لتوسيع الحماية التي توفرها الترسانة النووية الفرنسية لشركائها الأوروبيين.

وأضاف: "صارت روسيا تشكل تهديدا لفرنسا وأوروبا، ومن الجنون المشاهدة دون فعل شيء".