وأعلنت وزارة الخارجية في بوخارست، الأربعاء، أن الملحق العسكري الروسي ونائبه انتهكا اتفاقية فيينا لعام 1961 الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) عن وزارة الخارجية الرومانية القول إن القرار يتعلق بالملحق العسكري والبحري والجوي الروسي فيكتور ماكوفسكي ونائبه يفجيني إجناتيف بسبب ما يزعم أنه "أنشطة تتعارض مع أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961". ولم تقدم الوزارة مزيدا من التفاصيل.

وذكرت الخارجية الرومانية أن وزير الخارجية الروماني إميل هوريزيانو أبلغ رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية بالقرار خلال اجتماع اليوم الأربعاء، وفقا لما نقلته وكالة (أ ب).

ووصفت السفارة الروسية، في منشور على موقعها على فيسبوك، هذا القرار بأنه "لا أساس له وغير ودي" وأن السفارة "تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات انتقامية" حسب الوكالة.

وأفادت الوكالة بان طرد الدبلوماسيين الاثنين جاء في اليوم الذي أفادت فيه تقارير أن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي ادعى أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين طلبت من بوخارست منع المرشح الرئاسي الروماني كالين جورجيسكو، الذي ظهر كأبرز المرشحين في الانتخابات التي تم إلغاؤها العام الماضي، من المشاركة في انتخابات الإعادة في مايو.

وكان جورجيسكو قد أشاد في السابق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووصفه بأنه "شخص يحب بلاده" ووصف أوكرانيا بأنها "دولة مختلقة"، لكنه أكد أنه ليس مؤيدا لروسيا.

رومانيا أعلنت في وقت سابق أن 40 دبلوماسيا روسيا هم أشخاص غير مرغوب فيهم وذلك في يوليو 2023.

وأفادت تقارير إعلامية رومانية بأن اسم الملحق العسكري الروسي جاء ذكره في إطار إجراءات جنائية ضد المرشح الرئاسي السابق المؤيد للكرملين واليمين المتطرف كالين جورجيسكو.

ويجري مكتب المدعي العام تحقيقا بشأن جورجيسكو للاشتباه في "التحريض على إجراءات ضد النظام الدستوري" وتأسيس منظمة فاشية.

وبالإضافة إلى ذلك، تم اعتقال 16 عضوا من مجموعة مسلحة بشكل غير قانوني تنتمي إلى شركة أمن كانت تقوم بحماية جورجيسكو.

جورجيسكو فاز بشكل غير متوقع في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في رومانيا التي أجريت في 24 نوفمبر الماضي. وقبل فترة وجيزة من جولة الإعادة، ألغت المحكمة الدستورية الجولة الأولى بسبب مخالفات في تمويل الحملات الانتخابية.

ومن المقرر إعادة الانتخابات يوم 4 مايو المقبل، ويجب أن تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستسمح لجورجيسكو بخوضها.