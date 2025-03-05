وأفادت إدارة سجون الولاية، على موقعها الإليكتروني، إلى أن داميان إيفانز البالغ من العمر 23 عاما توفي الثلاثاء في مؤسسة واوبون الإصلاحية.

ولم يقدم موقع إدارة سجون الولاية أي تفاصيل.

وقال قائد شرطة مقاطعة دودج، ديل شميت، في رسالة إلكترونية لوكالة أسوشيتد برس إن الشرطة تحقق في وفاة إيفانز، لكن ليس لديه أي معلومات للإفصاح عنها.

وتشير السجلات القضائية المتاحة عبر الإنترنت إلى أن إيفانز قد حكم عليه في عام 2019 بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة السطو المسلح، بالإضافة إلى عامين خرين يقضيهما بالتزامن مع العقوبة، بسبب انتهاكه شروط الإفراج عنه بكفالة.

ويعد إيفانز 6 نزيل في سجن واوبون يفارق الحياة أثناء احتجازه منذ يونيو 2023، حيث انتحر نزيلان، وتوفي آخر بجرعة زائدة من الفنتانيل، بينما توفي نزيل بسكتة دماغية، و آخر بسبب الجفاف وسوء التغذية.

ووجه ممثلو الإدعاء العام الماضي تهمة سوء السلوك لمدير السجن، راندال هيب، بجانب تهما جنائية إلى 8 من أفراد طاقمه بإساءة معاملة النزلاء، وذلك على خلفية وفاة سجينين هما كاميرون ويليامز ودونالد ماير.

كما وجهت أيضا تهم سوء السلوك لثلاثة من أفراد الطاقم الثمانية. وفيما بعد، تقاعد هيب