وأوضح دزيفيتش لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، الأربعاء: "لا أحد ينزل من فوق صليب المسيح... (لا يحدث ذلك) مطلقا... هذا ما تعلمناه من القديس يوحنا بولس الثاني".

جدير بالذكر أن دزيفيتش خدم البابا البولندي لعدة عقود حتى وفاته.

وثمة تكهنات تنتشر حاليا بشأن تنحي البابا فرنسيس عن منصبه بسبب مرضه.

الحالة الصحية للبابا

وبشأن الحالة الصحية للبابا فرنسيس، قال الفاتيكان إنه تم إبعاده، الذي يكافح للتغلب على مرض الالتهاب الرئوي المزدوج منذ ما يقرب من 3 أسابيع، عن جهاز التنفس الصناعي اليوم الأربعاء بعد استخدامه طوال الليل لمساعدته على التنفس.

وتم نقل البابا (88 عاما) إلى مستشفى جيميلي في روما في 14 فبراير شباط مصابا بعدوى تنفسية حادة تطلبت علاجا مستمرا.

وقال الفاتيكان إن البابا فرنسيس عاد لاستخدام جهاز التنفس الآلي غير الجراحي مجددا في الليل بعد إبعاده عنه خلال نهار الثلاثاء مما يؤكد الصعوبة المستمرة في التعافي من المرض الخطير.

وأوضح الفاتيكان أن البابا عاد منذ ذلك الحين لتلقي تدفق كبير من الأكسجين عبر خرطوم صغير تحت أنفه.

ولم يظهر البابا للعلن منذ دخوله المستشفى، فيما يمثل أطول غياب له عن الأنظار منذ توليه البابوية في مارس آذار 2013. ولم يذكر أطباؤه المدة التي قد يستغرقها علاجه.

وعانى البابا فرنسيس من عدة نوبات من المرض على مدى العامين الماضيين وهو عرضة لالتهابات الرئة لأنه أصيب بالتهاب الجنبة عندما كان شابا وتم استئصال جزء من إحدى رئتيه.