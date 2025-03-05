ووفق ما ذكرت وكالة تاس للأنباء فقد قال بوتين: "إن روسيا يجب أن تعمل على تحسين آليات عودة مواطنينا وتطبيقها على الأجانب الذين يريدون الانتقال إلى البلاد".

وتابع الرئيس الروسي: "بالطبع، يجب علينا تطوير الآليات القائمة لدعم عودة مواطنينا إلى وطنهم، وكذلك الأجانب الذين يتشاركون قيمنا التقليدية، ويرغبون في العيش والعمل في بلدنا، وخاصة إذا كان لديهم المؤهلات والتعليم المناسبين ويحتاجهم اقتصادنا".

وأضاف: "تواجه وزارة الداخلية تحديات خطيرة في مجال الهجرة، والأولوية هنا لسلامة المجتمع والمواطن والحفاظ على هويتنا الثقافية. من الضروري قمع جميع قنوات الهجرة غير الشرعية وتعزيز الأدوات الحديثة للسيطرة على الهجرة بشكل أكثر فعالية".

وأكد أنه ينتظر ردا صارما من وزارة الداخلية على الجرائم التي ترتكب بدافع التعصب الديني والقومي، داعيا الوزارة إلى ضمان الأمن الاقتصادي وحماية قطاع الأعمال من المخططات الإجرامية.