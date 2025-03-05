وأفاد إيجيدي، بأن "مواطني الجزيرة ليسوا أمريكيين ولا دنماركيين، لأنهم غرينلانديون".

وكتب في منشور له بثه باللغتين الجرينلاندية والدنماركية على منصة فيسبوك، اليوم ، إن "الولايات المتحدة عليها أن تعي ذلك".

وأضاف أن "شعب غرينلاند هو الذي سيقرر مستقبلها".

وجاء منشور إيجيدي بعد ساعات من توجيه ترامب نداء مباشرا إلى سكان جرينلاند، في خطاب ألقاه أمام الكونجرس، أمس الثلاثاء، قبل أسبوع من توجه سكان الجزيرة إلى صناديق الانتخابات للمشاركة في الانتخابات البرلمانية.

وكان ترامب قد قال عن غرينلاند إن: "الولايات المتحدة ستستحوذ بطريقة أو بأخرى على المنطقة".

وأكد ترامب لسكان الإقليم الدنماركي المتمتع بحكم ذاتي أن الولايات المتحدة "ستحافظ على سلامتكم".

وقال ترامب في أول خطاب له أمام الكونغرس منذ عودته إلى البيت الأبيض قبل 6 أسابيع "نحن بحاجة إلى (غرينلاند) حقا من أجل الأمن العالمي الدولي".

وأضاف قائلا: "وأعتقد أننا سنحصل عليها. بطريقة أو بأخرى، سنحصل عليها.. معا، سنأخذ غرينلاند إلى آفاق لم تتخيلها من قبل".

وتحدث الرئيس الأميركي لغرينلاند: "نرحب بك في أميركا إن أردت"، وأضاف موجها كلامه إلى سكان الجزيرة "ندعم حقكم في تقرير مصيركم".