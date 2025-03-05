وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "قامت وحدات من مجموعة قوات الشرق، نتيجة للعمليات الحاسمة والمفصلية، بتحرير بلدة بريفولنويه، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشار البيان إلى أن القوات الروسية استهدفت تشكيلات من القوات الأوكرانية، في مناطق مختلفة في دونيتسك، وأن خسائر القوات الأوكرانية بلغت قرابة 175 جنديا ودبابة ومركبة قتالية مدرعة و4 سيارات و4 مدافع ميدانية.

وجاء في البيان أيضا أن وحدات من مجموعة قوات "المركز" واصلت التوغل في أعماق دفاع القوات الأوكرانية، حيث استهدفت تشكيلات من القوات الأوكرانية، في مناطق عدة في دونيتسك.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن القوات الأوكرانية في المنطقة الوسطى من دونيتسك خسرت ما يصل إلى 600 جندي، و5 مركبات قتال مشاة، بما في ذلك 4 مركبات مشاة قتالية من طراز برادلي، وناقلة جنود مدرعة "إم 113"، و3 مركبات قتالية مدرعة بالإضافة إلى مدفعين.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء إسقاط وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، 8 طائرات أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية، فوق عدة مقاطعات.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء: "خلال الليلة الماضية، اعترضت قوات الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت 8 طائرات أوكرانية دون طيار".

وأوضحت أنه تم إسقاط 3 طائرات مسيرة منها فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و3 مسيرات أخرى فوق أراضي شبه جزيرة القرم، ومسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعتي كورسك وبريانسك.