وتأتي استقالة هاليفي بعد أن أمضى أكثر من عامين في منصبه، وعلى خلفية الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر من عام 2023.

وأفادت الصحيفة الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، قاما رسميا بتعيين إيال زامير، كخليفة لهاليفي، ليصير رئيس الأركان الرابع والعشرين للجيش الإسرائيلي.

من هو إيال زامير

وُلد في مدينة إيلات يبلغ زامير من العمر 59 عاما.

شغل من قبل منصب المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية.

خدم سابقا في القيادة الجنوبية

كان له دور بارز في بيع نظام الدفاع الصاروخي "آرو 3" إلى ألمانيا.

الرئيس 24 لهيئة الأركان الإسرائيلية.

جده من جهة الأب، هاجر من اليمن في عشرينيات القرن الماضي، ووالدته، تنحدر من مدينة حلب السورية.

الحرب لم تنته

وفي أول كلمة له بوصفه رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد قال زامير، في كلمة ألقاها الأربعاء خلال مراسم تنصيبه في تل أبيب، إن "حماس تكبدت بالفعل ضربة شديدة، لكنها لم تُهزم بعد. المهمة لم تنته بعد".

وكان زامير توعد، خلال مؤتمر لوزارة الدفاع في تل أبيب في وقت سابق، عندما تمت تسميته رئيسا لهيئة الأركان، بمواصلة القتال ضد الفلسطينيين، مقتبسا نصا من التوراة على ذلك.

وقال زامير الذي يتسلم منصبه رسميا في مارس المقبل: "2025 سيكون عاما مليئا بالقتال والتحديات العسكرية، لم تنتهِ الأزمة بعد، والتحديات ما زالت أمامنا".

نتنياهو مصمم على النصر

من جهته، نتنياهو في مراسم تنصيب زامير، أن إسرائيل "مصممة على تحقيق النصر".

وتوجه نتنياهو إلى زامير قائلا إن "مسؤولية كبيرة جدا تقع على عاتقكم"، مضيفا أن "نتائج الحرب سيكون لها تأثير على مدى أجيال، ونحن مصممون على تحقيق النصر".