واعتبارا من هذا التاريخ فصاعدا، لن يكون جواز السفر وحده كافيا للدخول إلى المملكة المتحدة.

وتصريح السفر الإلكتروني "إي.تي.إيه" هو في الأساس فحص أمني رقمي للمسافرين، الذين يصلون إلى بريطانيا، بدون تأشيرة.

ويتكلف تطبيقه 10 جنيهات استرلينية، أي ما يعادل 12.80 دولارا أميركيا، لكن هذا السعر سيرتفع إلى 16 جنيها استرلينيا (20.55 دولارا) في الأشهر المقبلة.

وطبقا للموقع الإلكتروني الخاص بتصريح السفر الالكتروني "إي.تي.إيه" فإن "طرح تصريح السفر الالكتروني يتماشى مع النهج الذي اتخذته الكثير من الدول الأخرى، فيما يتعلق بأمن الحدود، بما في ذلك الولايات المتحدة واستراليا ويساعد في منع وصول هؤلاء الذين يشكلون تهديدا لبريطانيا.

وكانت وزارة الداخلية البريطانية أعلنت في وقت سابق أنه سيتعين على جميع الأجانب الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة لزيارة بريطانيا، الحصول على تصريح للسفر بحلول الثاني من أبريل 2025.

وقالت "سيحتاج أي شخص يرغب في السفر إلى المملكة المتحدة، باستثناء المواطنين البريطانيين والأيرلنديين، إلى الحصول على تصريح للسفر قبل وصوله. ويمكن أن يصدر عن طريق تصريح إلكتروني أو تأشيرة إلكترونية".

ما هو تصريح السفر الالكتروني (ETA)؟