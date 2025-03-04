وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في بيان إن "الصين مستاءة بشدة من هذا الإجراء وتعارضه بشدة، وستتخذ إجراءات مضادة لحماية حقوقها ومصالحها".

وأفاد المتحدث بأن الولايات المتحدة "حولت اللوم" وتستخدم مشكلاتها مع مخدر الفنتانيل ذريعة لفرض الرسوم الجمركية.

وأتى الموقف الصيني بعدما أعلن البيت الأبيض أن ترامب وقّع أمرا تنفيذيا قضى بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 20 بالمئة بسبب ما وصفه بإخفاق بكين في التصدي للإتجار بالفنتانيل.

ويرفع الأمر التنفيذي الرسوم الجمركية المفروضة على الصين من 10 بالمئة إلى 20 بالمئة، وهو ما كان قد تعهّد به الرئيس الأميركي في حملته الانتخابية.

ولطالما قال الملياردير الجمهوري خلال حملته الانتخابية إن الرسوم الجمركية هي "كلماته المفضلة".

ويقول ترامب إنه يريد استخدام هذه الأموال لإعادة التوازن إلى الميزان التجاري الأميركي والمساهمة في تمويل خفض الضرائب على المكلّفين الأميركيين وفرض "الاحترام" على شركاء الولايات المتحدة.

ويتهم ترامب بكين بالتراخي في مكافحة الإتجار بالفنتانيل، وهو مادة أفيونية صناعية بالغة الخطورة إذ تقول واشنطن إنها مسؤولة عن وفاة 75 ألف أميركي سنويا.