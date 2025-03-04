ويرفع الأمر التنفيذي الرسوم الجمركية المفروضة على الصين من 10 بالمئة إلى 20 بالمئة، وهو ما كان قد تعهّد به الرئيس الأميركي، وفق منشور للبيت الأبيض على منصة إكس للتواصل الاجتماعي.

وصرّح ترامب في وقت سابق من يوم الإثنين بأنه سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الواردات المكسيكية والكندية اعتبارا من اليوم الثلاثاء، مما يثير مخاوف جديدة من نشوب حرب تجارية في أميركا الشمالية.

وقال ترامب للصحفيين في غرفة روزفلت "غدا سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على كندا و25 بالمئة على المكسيك وهذه ستكون البداية".

وأضاف أن الرسوم الجمركية ستجبر جارتي الولايات المتحدة على تكثيف معركتهم ضد تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد أرجأ فرض الرسوم الجمركية لمدة شهر واحد في فبراير، مع تعهد البلدين بتقديم تنازلات.

لكن ترامب قال الإثنين إنه "لم يعد هناك مجال أمام المكسيك أو كندا" لتجنب الرسوم الجمركية الجديدة المرتفعة.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي للصحفيين يوم الإثنين إن كندا ستكون مستعدة للرد إذا مضى ترامب قدما في تهديده بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات الكندية.

وأكدت جولي موقف أوتاوا بأن التدابير المضادة الكندية ضد الواردات الأميركية قد تصل إلى 155 مليار دولار كندي.

من جانبها، قالت صحيفة "غلوبال تايمز"، التابعة للحزب الشيوعي في الصين، يوم الإثنين، إن بكين تدرس كلا من الرسوم الجمركية والتدابير غير الجمركية لمواجهة الرسوم الجمركية المرتفعة التي سيفرضها ترامب.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، ردا على سؤال حول هذا التقرير، بأن "الصين ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بقوة".