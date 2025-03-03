وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" الخاصة به: "هذا هو أسوأ تصريح يمكن أن يدلي به زيلينسكي، وأميركا لن تتحمله لفترة أطول".

وأضاف: "هذا بالضبط ما كنت أحذر منه—هذا الرجل لا يسعى لتحقيق السلام طالما أنه يحظى بدعم الولايات المتحدة".

وتابع: "أما أوروبا، فقد أكدت خلال اجتماعها مع زيلينسكي أنها غير قادرة على المضي قدما دون الدور الأميركي—وهو تصريح قد لا يكون الأنسب لإظهار القوة في مواجهة روسيا. بماذا يفكرون؟"

وقال زيلينسكي إن اتفاق إنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا "لا يزال بعيدا للغاية"، مضيفا أنه يتوقع أن يستمر في تلقي الدعم الأميركي على الرغم من علاقاته المتوترة في الفترة الأخيرة مع ترامب.

وذكر: "أعتقد أن علاقتنا (مع الولايات المتحدة) ستستمر، لأنها أكثر من علاقة عرضية"، في إشارة إلى دعم واشنطن خلال السنوات الثلاث الماضية من الحرب.

وتابع: "أعتقد أن أوكرانيا لديها شراكة قوية بما يكفي مع الولايات المتحدة" للحفاظ على تدفق الدعم.