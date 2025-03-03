وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مؤتمر صحفي "يجب على أحد ما أن يرغم زيلينسكي على تغيير رأيه. فهو لا يريد السلام. يجب على أحد ما أن يرغمه على الرغبة في تحقيق السلام".

وأكد الكرملين أن زيلينسكي أظهر خلال لقائه ترامب في البيت الأبيض افتقارا كاملا للقدرة الدبلوماسية.

وأوضح أن " أوكرانيا ترفض التسوية عبر المفاوضات. زيلينسكي لا يريد السلام".

وذكر الكرملين: "لم يتم إجراء اتصالات جديدة مع ترامب، لاقتا إلى أن "روسيا تواصل الحوار مع الولايات المتحدة بشأن تطبيع العلاقات الثنائية".

وتعليقا على أجواء قمة لندن، ذكر الكرملين: " تكثيف الدعوات لدعم أوكرانيا لا يهدف إلى التوصل لتسوية سلمية".

وتابع: "المطلوب من الأوروبيين مبادرات بنّاءة. قسم من الغرب يريد استمرار الحرب في أوكرانيا".

وحذر الكرملين: "إذا تم تسليم الأصول الروسية إلى كييف فستكون هناك عواقب قانونية خطيرة".