ووصلت قيمة العملة بعد أقل من ساعة من إعلان ترامب إلى 94125 دولارا، فيما يتوقع أن تواصل الارتفاع مع العملات الأخرى التي يشملها القرار.

وذكر ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الأمر التنفيذي الذي أصدره في يناير الماضي بشأن الأصول الرقمية يهدف إلى إنشاء مخزون من العملات المشفرة، بما في ذلك بتكوين، وإيثر، وإكس.آر.بي، وسولانا، وكاردانو. ولم تكشف هذه الأسماء من قبل.

وقد شهدت هذه العملات ارتفاعا في قيمتها بنسبة تراوحت بين 8 بالمئة و62 بالمئة خلال تعاملات الأحد.

وأوضح ترامب أن الأمر التنفيذي الذي أصدره قد منح "توجيها لمجموعة العمل الرئاسية للمتابعة في إنشاء الاحتياطي الاستراتيجي للعملات المشفرة، بما في ذلك ريبل، وسولانا، وكاردانو".

وأضاف: "سأعمل على جعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة في العالم".

بعد أكثر من ساعة من هذا الإعلان، عاد ترامب ليؤكد في منشور آخر أن "بتكوين وإيثر ستكونان بلا شك في قلب الاحتياطي، إلى جانب عملات رقمية أخرى قيمة".

جدير بالذكر أن ترامب حظي بدعم واسع من صناعة العملات المشفرة خلال حملته الانتخابية لعام 2024، وسرعان ما شرع في دعم سياسات تخدم مصالح هذه الصناعة.

في المقابل، كانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد فرضت قيودا صارمة على العملات المشفرة في محاولة لحماية المواطنين الأميركيين من الاحتيال وغسيل الأموال.

ومع ذلك، فقد شهدت أسواق العملات المشفرة انخفاضا حادا في قيمتها مؤخرا، حيث فقدت العملات الرقمية الكبرى جميع المكاسب التي حققتها عقب فوز ترامب في الانتخابات.