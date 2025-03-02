وذكر ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الأمر التنفيذي الذي أصدره في يناير الماضي بشأن الأصول الرقمية يهدف إلى إنشاء مخزون من العملات المشفرة، بما في ذلك بتكوين، وإيثر، وإكس.آر.بي، وسولانا، وكاردانو. ولم تكشف هذه الأسماء من قبل.

وقد شهدت هذه العملات ارتفاعًا في قيمتها بنسبة تراوحت بين 8% و62% خلال تعاملات اليوم الأحد. وأوضح ترامب أن الأمر التنفيذي الذي أصدره قد منح "توجيهًا لمجموعة العمل الرئاسية للمتابعة في إنشاء الاحتياطي الاستراتيجي للعملات المشفرة، بما في ذلك ريبل، وسولانا، وكاردانو".

وأضاف: "سأعمل على جعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة في العالم".

بعد أكثر من ساعة من هذا الإعلان، عاد ترامب ليؤكد في منشور آخر أن "بتكوين وإيثر ستكونان بلا شك في قلب الاحتياطي، إلى جانب عملات رقمية أخرى قيمة".

على إثر هذا الإعلان، ارتفعت قيمة بتكوين، أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 8% لتصل إلى 90828 دولارًا، بينما زادت قيمة إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة، بنسبة 8.3% لتصل إلى 2409 دولارات.

جدير بالذكر أن ترامب حظي بدعم واسع من صناعة العملات المشفرة خلال حملته الانتخابية لعام 2024، وسرعان ما شرع في دعم سياسات تخدم مصالح هذه الصناعة.

في المقابل، كانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد فرضت قيودًا صارمة على العملات المشفرة في محاولة لحماية المواطنين الأمريكيين من الاحتيال وغسيل الأموال.

ومع ذلك، فقد شهدت أسواق العملات المشفرة انخفاضًا حادًا في قيمتها مؤخرًا، حيث فقدت العملات الرقمية الكبرى جميع المكاسب التي حققتها عقب فوز ترامب في الانتخابات.