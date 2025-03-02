جاءت تصريحاتها خلال مشاركتها في محادثات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بشأن الحرب في أوكرانيا، والتي عقدت في لندن.

وفي حديثها للصحفيين داخل لانكستر هاوس، قالت فون دير لاين: "الدول الأعضاء بحاجة إلى مساحة مالية أكبر من أجل تعزيز قدراتها الدفاعية."

وأضافت: "نريد أن تعرف الولايات المتحدة أننا مستعدون للدفاع عن الديمقراطية."

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التحديات الأمنية في أوروبا، وزيادة الضغوط الأميركية على الدول الأعضاء لتعزيز إنفاقها الدفاعي، حيث تلمح واشنطن إلى سحب مظلتها الدفاعية عن أوروبا.