وقال ستارمر لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "ستعمل المملكة المتحدة، إلى جانب فرنسا وربما دولة أو دولتين أخريين، مع أوكرانيا على خطة لوقف القتال، وبعد ذلك سنناقش هذه الخطة مع الولايات المتحدة".

وأتت التصريحات بعدما التقى ستارمر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في لندن، حيث رحب به ترحيبا حارا.

وأوضح ستارمر أنه على قناعة بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد التوصل لسلام دائم في أوكرانيا، رغم المشادة اللفظية مع نظيره الأوكراني في البيت الأبيض، الجمعة.

وأضاف رئيس وزراء بريطانيا أنه "شعر بعدم الارتياح أثناء مشاهدة الاجتماع بين ترامب وزيلينسكي"، عندما طُلب من الزعيم الأوكراني المغادرة بعد اتهامه بعدم الامتنان للمساعدات الأميركية المقدمة لبلاده.

وقال: "لا بد أن أقول إنني تحدثت مع الرئيس ترامب عدة مرات. التقيته مرتين. أنا متأكد من أنه يريد السلام الدائم. إنه يريد إنهاء القتال في أوكرانيا".

وكرر ستارمر تأكيده بأنه ستكون هناك حاجة لضمانات أمنية أميركية من أجل استمرار السلام.

وتستضيف بريطانيا قمة للقادة الأوروبيين، الأحد، لمناقشة حرب أوكرانيا وسبل إيقافها.