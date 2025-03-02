وقال الجنرال ليفتنانت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن الاعتماد فقط على المشاركة التطوعية لن يكون كافيا، موضحا أن ذلك ينطبق أيضا على جنود الاحتياط.

وتابع: "إذا طبقنا ما يسمى الطوعية المزدوجة كمعيار هنا، أي أن رب العمل والشخص يجب أن يتفقا على إجراء التدريب، فلن ينجح ذلك. جميع المهام الإضافية التي يتعين علينا التعامل معها اليوم في مجالات الأمن الداخلي والدفاع الوطني والتحالفي لن تنجح من دون عدد أكبر بكثير من الأفراد، وهذا لا يمكن القيام به إلا من خلال أفراد ملزمين بالتجنيد".

وينتظر الجيش الألماني رؤية ما إذا كانت الحكومة المستقبلية ستتخذ قرارا بشأن خدمة عسكرية جديدة، وما الشروط التي يجب تطبيقها في ذلك.

ويستطيع الجيش هذا العام تدريب 2500 جندي إضافي، وربما أكثر في العام المقبل، وإلا ستصل البنية التحتية القائمة إلى حدودها القصوى، وستصبح الفترة الطويلة التي سيتطلبها إنشاء مبان جديدة أو تجديد مبان عاملا معرقلا، على حد تعبير غانته.

وقال المسؤول العسكري البارز: "المشكلة لا تكمن في المدرِبين الذين لدينا اليوم، بل تكمن في البنية التحتية. إذا لم يكن لديّ ثكنات أو أسرّة أو مبان لاستيعاب الجنود، فلا يجب توظيفهم في المقام الأول".