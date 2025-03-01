وكشفت صحيفة ذا صن البريطانية أن ستارمر استقبل زيلينسكي بعناق حار وأكد له على تضامن بريطانيا مع أوكرانيا، وسط احتشاد عدد من البريطانيين في خارج داونينغ ستريت لتحية زيلينسكي.

وقال ستارمر لرئيس أوكرانيا: " لك الدعم الكامل من المملكة المتحدة. أتمنى أن تكون قد سمعت الهتافات بالخارج، الشعب البريطاني خرج ليظهر لك مدى دعمه لك ولأوكرانيا".

كان زيلينسكي قد دخل في مشادة حادة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، بعد انتقاد ترامب له قبل أن يقوم بطرده من البيت الأبيض.

وبحسب الصحيفة يبذل ستارمر جهودا دبلوماسية مكثفة لإصلاح العلاقة المتصدعة بين زيلينسكي وترامب، والتي تهدد مستقبل حلف الناتو.

ويستضيف ستارمر غدًا قمة تجمع أكثر من 12 زعيما من أوروبا والناتو وكندا في محاولة لإنقاذ دعم أوكرانيا.