وأفاد الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، بأنه ناقش مع زيلينسكي خلال اتصال هاتفي "ضرورة إيجاد سبيل لاستعادة العلاقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريق القيادة العليا في الولايات المتحدة".

ووصف روته اللقاء الذي جرى في البيت الأبيض بأنه "مُؤسف"، مُعرباً عن قلقه من تداعيات الخلاف العلني على التحالف الغربي الداعم لأوكرانيا.

وفي وارسو، دعا الرئيس البولندي أندريه دودا، زيلينسكي إلى "العودة سريعا إلى طاولة المفاوضات مع ترامب".

وأشار دودا إلى أن الولايات المتحدة هي "القوة الوحيدة القادرة على كبح العدوان الروسي ضد أوكرانيا".

جاءت تصريحات دودا رداً على التهديدات الأميركية الأخيرة بوقف الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا، والتي أثيرت خلال المشادة العلنية بين ترامب وزيلينسكي.