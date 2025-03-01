وكانت عمدة مدينة بوسطن ميشيل وو، تستعد للذهاب إلى الكونغرس للدفاع عن حماية بوسطن للمجتمعات المهاجرة، في حين تخوض المدينة حربا كلامية مع إدارة ترامب وممثلي الحزب الجمهوري حول حجم الدعم الذي يجب أن تقدمه الشرطة لعمليات الترحيل، وفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وتحدث توم هومان، بغضب عن مفوض شرطة بوسطن في خطاب ألقاه أمام مؤتمر العمل السياسي المحافظ، قائلًا إن هناك في السجن ما لا يقل عن 9 أشخاص متهمين "باغتصاب أطفال" لن تسلمهم السلطات المحلية إلى قسم إنفاذ الهجرة والجمارك الأمريكية.

ووعد مسؤول الحدود بالمجيء إلى بوسطن و"فتح أبواب الجحيم".

واتهم قسم إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك السلطات المحلية في جميع أنحاء البلاد بعدم التعاون لترحيل الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم عنف.