المرآة الاستراتيجية

لاحظ الخبير باول بوروس في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن الزعيمين جلسا بوضعية متشابهة، حيث تشابكت أيديهما بنفس الطريقة، وهو ما يعرف بأسلوب "المرآة"، وهي تقنية لا واعية تعكس وجود تواصل أو انسجام بين الطرفين.

ومع ذلك، يشير الخبير إلى أن زيلينسكي ربما استخدم هذه التقنية كحركة قوة لمجاراة ترامب وتجنب الظهور بموقف الطرف الأضعف، خلافا لما فعله زعيم بريطاني آخر، كير ستارمر، الذي ظهر أقل ثقة في مواجهته مع ترامب.

التحول إلى المواجهة المباشرة

,مع تصاعد النقاش، تحولت المواجهة إلى "معركة صوتية"، حيث اعتمد ترامب على استراتيجية الصوت المرتفع لإثبات السيطرة، وهو أسلوب مألوف منه، حيث استخدم إيماءات ضخمة ولغة جسد مسيطرة لتعزيز حضوره القوي.

في المقابل، جاء رد زيلينسكي مختلفا تماما، إذ أظهر حماسا حقيقيا، واستخدم يديه بكثافة، وانحنى للأمام في محاولة لمنع ترامب من الهيمنة على النقاش.

تجنب التواصل البصري

وأشار الخبير إلى أن أحد التفاصيل اللافتة خلال الاشتباك اللفظي هو أن كلا الزعيمين تجنبا النظر مباشرة في عيون بعضهما البعض، وهي استراتيجية نفسية تستخدم في المواجهات الحادة للحفاظ على السيطرة العاطفية وتجنب منح الطرف الآخر ميزة نفسية.

وعلى العكس، أظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مواجهة سابقة مع ترامب اتصالا بصريا مباشرا، مما جعل التفاعل يبدو كصراع قوة واضح.

معركة بدون فائز

في النهاية، لم يكن هناك "فائز" في لغة الجسد، حيث رأى الخبير أن زيلينسكي تمكن من الصمود أمام أسلوب ترامب الصاخب، مما منحه قوة في المشهد، لكنه لم يسيطر بالكامل على المواجهة.

بينما استخدم ترامب تكتيكاته المعتادة للظهور بمظهر الزعيم المسيطر، لم يتمكن من إخضاع زيلينسكي تماما، مما يجعل المعركة متعادلة من حيث لغة الجسد.