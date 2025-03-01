وروج البيت الأبيض على منصة "إكس" عدد من الصور والفيديوهات التي أظهرت "توبيخ" ترامب ونائبه جي دي فانس للرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وشارك البيت الأبيض فيديو لترامب وهو يخاطب زيلينسكي قائلا: "أعتقد أنه من الجيد أن يرى الشعب الأمريكي ما يحدث. أعتقد أنه أمر مهم للغاية. لهذا السبب استمريت في هذا الأمر لفترة طويلة. يجب أن تكون شاكرا".

كما نشر لقطات مصورة لنائب الرئيس الأميركي جي دي فانس خلال اللقاء حيث ظهر من خلال حركات يده أنه كان يتحدث بـ"صرامة" إلى زيلينسكي وقد كتب على إحدى تلك الصور: "هل قلت شكرا مرة واحدة؟".

وقال البيت الأبيض في منشور آخر، الرئيس ترامب ونائبه جيه دي فانس وضعوا أمريكا في المقام الأول. وتابع "سيظل الرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس جيه دي فانس يدافعان دائما عن مصالح الشعب الأمريكي وأولئك الذين يحترمون مكانة الولايات المتحدة في العالم - ولن يسمحوا أبدًا باستغلال الشعب الأمريكي".

فيديو المغادرة

كما تم نشر فيديو للحظة مغادرة الرئيس الأوكراني البيت الأبيض وأرفق بتصريح ترامب:"لقد أهان الولايات المتحدة الأمريكية في مكتبها البيضاوي العزيز. يمكنه العودة عندما يكون مستعدا للسلام".

وكانت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، قد أكد أنه وبعد المقابلة المحتدمة بين ترامب ونائبه جي دي فانس وزيلينسكي، فإن الأخير "طرد من البيت الأبيض وغادر بوجه قاتم".