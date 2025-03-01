وقال ترامب إن الصناديق التي كانت تحتوي على وثائق بالغة السرية وعرضته لاتهامات بنقلها معه عندما غادر البيت الأبيض مع انتهاء ولايته الأولى عام 2021، أعادتها وزارة العدل التي يقودها الآن أشخاص عيّنهم بنفسه.

وكتب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "أعادت الوزارة للتو الصناديق التي أثار المختل جاك سميث ضجة كبيرة بشأنها"، في إشارة إلى المدعي الخاص الذي أشرف على قضية الوثائق.

وأضاف أن الصناديق "يتم نقلها إلى فلوريدا، وستكون ذات يوم جزءا من مكتبة ترامب الرئاسية"، من دون توضيح ما إذا كانت كل الوثائق التي كانت محفوظة في الصناديق في الأصل قد أعيدت.

وكرر ترامب موقفه بأنه "لم يرتكب أي خطأ على الإطلاق"، وأن القضية المرفوعة ضده كانت مطاردة سياسية.

وكان مكتب التحقيقات الفدرالي قد دهم منتجع مارالاغو في 2022 لاستعادة الوثائق التي اتهم سميث ترامب بحفظها في نادي الغولف في فلوريدا، بعد مغادرة البيت الأبيض في العام السابق.

وأظهرت صور الوثائق السرية، التي تضمنت سجلات من وزارة الدفاع (البنتاغون) ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، مكدسة بشكل عشوائي وغير آمن في حمام في المنتجع.

وكانت النيابة العامة لا تزال تتحرك عبر النظام القضائي عندما عاد ترامب إلى السلطة في 20 يناير.

وبعد 9 أيام أسقط سميث القضية، مشيرا إلى سياسة وزارة العدل المتمثلة بعدم توجيه الاتهام أو مقاضاة رئيس في منصبه، كما استقال من الوزارة.