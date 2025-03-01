وأشاد ميدفيديف بترامب بسبب "تويبخه العنيف" لزيلينسكي ، قائلا إن الرئيس الأميركي كان محقا في قوله إن الزعيم الأوكراني "يراهن على إشعال الحرب العالمية الثالثة".

وكتب ميدفيديف في تدوينة له على تطبيق تليغرام "تلقى الخنزير الجاحد صفعة قوية من أسياده (...) إن هذا لأمر مفيد."

وقال الرئيس الروسي السابق إنه ينبغي الآن إيقاف المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا.

وعلى الجانب الأوروبي، تعهدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بالوقوف إلى جانب كييف، مشككة بزعامة الولايات المتحدة للعالم الغربي بعد المشادة الكلامية الخارجة عن المألوف بين الرئيسين الأميركي والأوكراني

وكتبت كالاس على وسائل التواصل الاجتماعي في أعقاب المواجهة في المكتب البيضاوي "اليوم، أصبح من الواضح أن العالم الحر يحتاج إلى زعيم جديد. الأمر يعود لنا كأوروبيين لقبول هذا التحدي"، مضيفة "أوكرانيا هي أوروبا! نحن نقف إلى جانب أوكرانيا".