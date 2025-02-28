السؤال جاء من أحد الصحفيين الأميركيين، خلال فترة الأسئلة، حيث هاجم زيليسنكي بسبب "عدم ارتدائه بدلة رسمية" خلال حضوره للبيت الأبيض.

وقال الصحفي: "الرئيس زيلينسكي، لماذا لا ترتدي بدلة رسمية؟ ألا تمتلك واحدة؟ الشعب الأميركي يجد مشكلة بعدم ارتدائك بدلة رسمية خلال تواجدك في أهم الأماكن الرسمية في الولايات المتحدة".

ورد زيلينسكي: "هل لديك مشكلة في ذلك؟ سأبقى أرتدي هذا الزي (المدني) حتى انتهاء الحرب".

وأضاف ساخرا: "ربما لاحقا سأرتدي بدلة مثل التي ترتديها أنت، ربما أفضل من التي ترتديها، وربما واحدة أقل تكلفة".

ورد الصحفي: "هذا سيكون أفضل".

وبعدها بفترة، قال ترامب إنه يحب زي زيلينسكي، برغم سؤال الصحفي، ليقول زيلينسكي: "أريد الرد على الأسئلة الجادة فقط".