وخلال اللقاء في المكتب البيضاوي، ظهر ترامب وهو في حالة عصبية، وهو يقول لزيلينسكي إنه منح أوكرانيا الكثير من الأسلحة التي ساعدتها في الحرب ضد روسيا.

وقال ترامب بشكل غاضب لزيلينسكي: "باراك أوباما منحكم الالملاءات وأنا منحتكم الجافلين (صاروخ مضاد للدروع)".

وشدد ترامب بعدها لزيلينسكي: "يجب أن تكون ممتنا لي، أنت لا تمتلك بطاقات اللعب بدوننا، ستمتلكها فقط معنا".

ورد زيلينسكي بقوة: "أنا لست هنا لألعب الورق".

واستمر ترامب في توبيخ زيلينسكي قائلا: "أنت تقامر بإطلاق حرب عالمية ثالثة، ما تفعله يتضمن قلة احترام لدولتنا".

وكان من المفترض أن يوقع زيلينسكي اتفاقية تعاون اقتصادي تمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى المعادن الأوكرانية وغيرها من الموارد الطبيعية، مثل النفط والغاز.