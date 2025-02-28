وكان الرئيسان يتحدثان أمام وسائل الإعلام، قبل أن تصبح لهجتهما قوية تجاه بعضهما البعض، حيث قال ترامب لزيلينسكي: "أنتم تقامرون بإشعال حرب عالمية ثالثة.. إما أن تبرموا اتفاقا أو أننا سنبتعد".

وأضاف: "أنت لا تتصرف على الإطلاق وكأنك ممتن. هذا ليس تصرفا لطيفا".

كما نقلت الصحفية في "سي إن إن" كايتلان كولينز على حسابها في منصة "إكس" بعض تفاصيل المواجهة، حيث قالت: "الرئيس ترامب ونائبه جيه دي فانس والرئيس زيلينسكي كانوا يتبادلون أطراف الحديث في المكتب البيضاوي".

وتابعت: "طلب زيلينسكي من فانس القدوم إلى أوكرانيا، فيما اتهمه فانس بالقيام بجولات دعائية".

وأوضحت: "ردّ عليه ترامب بالقول: ليست لديك أوراق اللعب الآن.. أنت تقامر بإشعال حرب عالمية ثالثة".

ونقلت وكالة رويترز عن ترامب قوله لزيلينسكي إن "تصريحاته تفتقر بشدة إلى الاحترام".

كما اتهم نائب الرئيس الأميركي زيلينسكي بـ"التقليل من احترامه" للأميركيين.

هذا ورصد فيديو منتشر على منصة "إكس"، ترامب وهو يقول لزيلينسكي: "في الواقع، فانس رجل رائع، لكن لا أدري إذا كنتما (زيلينسكي وفانس) تحبان بعضكما البعض".