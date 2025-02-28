هذا ولم تكن للولايات المتحدة في تاريخها الذي يبلغ ما يقرب من 250 عاما لغة وطنية على المستوى الفيدرالي.

و يتحدث الناس مئات اللغات في الولايات المتحدة، وهي نتيجة لتاريخ البلاد الطويل في استقبال المهاجرين من جميع أنحاء العالم.

كما قال مسؤولون إن الأمر التنفيذي من شأنه أن يلغي تفويضا فيدراليا أصدره الرئيس الأسبق بيل كلينتون يقضي بإلزام الوكالات والمستفيدين الآخرين من التمويل الفيدرالي بتقديم المساعدة اللغوية لغير الناطقين باللغة الإنجليزية.