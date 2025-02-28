ونقلت وكالة رويترز عن جليك: "يجب على المسلحين الأكراد في تركيا والعراق وسوريا بما في ذلك قوات سوريا الديمقراطية إلقاء أسلحتهم"، مضيفا "لا مساومة أو تفاوض مع الإرهابيين".

وكان زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان قد دعا جماعته، الخميس، إلى إلقاء سلاحها وحل نفسها في رسالة قرأها حزب مؤيد للأكراد في تركيا.

ونُقل عن أوجلان قوله: "اعقدوا مؤتمركم واتخذوا قرارا. يجب على جميع المجموعات إلقاء أسلحتها ويجب على حزب العمال الكردستاني حل نفسه".

كما أكد أوجلان أنه يتحمل المسؤولية التاريخية عن هذه الدعوة.