وقال رجبي إنه تعرض لمحاولة اغتيال بسم الزرنيخ في إيران الأمر الذي ترك إصابات مزمنة في جسده غير قابلة للعلاج.

وأضاف أنه يعاني بسبب التسمم من أوجاع مستمرة وأسنانه سقطت بسبب الزرنيخ ولا يمكن علاجها.

ولفت إلى أنه خضع لـ16 عملية جراحية بوجهه جراء التعرض للمادة السامة.

وانتقل رجبي من مقاتل في صفوف فيلق القدس إلى معارض شرس للنظام الإيراني.

وكان قد شغل مناصب دينية وسياسية وعسكرية بارزة، من بينها تنسيق الفصائل المسلحة الموالية لطهران.