ونقل البابا فرنسيس (88 عاما) إلى مستشفى جيميلي في روما يوم 14 فبراير بسبب ما وصف في البداية بأنه التهاب في الشعب الهوائية، وتبين فيما بعد أن المرض تطور إلى شيء أكثر خطورة.

وفي إفادة طبية صدرت، الخميس، قال الفاتيكان إن حالة البابا "لا تزال تشهد تحسنا"، لكن هناك ترقب في التشخيص الطبي بسبب الحالة السريرية المعقدة.

وقال مسؤول في الفاتيكان، طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث عن صحة البابا، إن بيان الخميس هو البيان الثاني على التوالي الذي لم يصف حالة البابا بأنها "حرجة".

وأضاف: "ربما نستطيع القول إنه تجاوز المرحلة الأكثر خطورة".

وقال الكاردينال مايكل تشيرني عميد دائرة خدمة التنمية البشرية بالفاتيكان، في مقابلة مع صحيفة لا ستامبا الإيطالية إن حالة البابا فرنسيس تتحسن، وإن يكن "بشكل أبطأ مما نرغب".

وعانى البابا فرنسيس من بضع وعكات صحية في العامين الماضيين.

وهو معرض بشكل خاص لالتهابات الرئة لأنه أصيب بالتهاب الجنبة حين كان شابا وجرى استئصال جزء من إحدى رئتيه.