وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في البيت الأبيض الخميس، قال ترامب: "سنساعد أوكرانيا بالدفاع عن نفسها، وهذا يستحق أن تدفع كييف مقابله".

وأضاف: "الاتفاق مع زيلينسكي سيجعل أميركا شريكا في تطوير المعادن الأوكرانية وخاصة النادرة وكذلك النفط والغاز".

وتابع: "دافعو الضرائب الأميركيون سيستردون الأموال التي أنفقوها على أوكرانيا".

وأكد ترامب أن اللقاء مع ستارمر كان مثمرا جدا بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، مبرزا أن الولايات المتحدة تعمل جاهدة لوضع نهاية للحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى تحقيق "تقدم سريع".

ووفق ترامب فإن اتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا الذي يسعى لإقراره مع روسيا "سيحصل قريبا أو لن يحصل أبدا".

واختتم ترامب تصريحاته قائلا: "علينا أن ندفع روسيا وأوكرانيا للموافقة على السلام، وأعتقد أننا سننجح في ذلك".

من جانبه، قال دعا ستارمر إلى تجنّب أي اتفاق "يكافئ المعتدي" في المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وردا على سؤال بشأن الضمانات الأمنية الأميركية لأوكرانيا، قال ستارمر: "يتعين إبرام اتفاق سلام أولا".

ولفت المسؤول البريطاني إلى أن بلاده ستستضيف يوم الأحد 18 بلدا لإجراء مزيد من المحادثات بشأن أوكرانيا.

وشدد ستارمر على استعداد بريطانيا "لإرسال قوات من أجل اتفاق سلام في أوكرانيا".

ومن المقرر أن يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي البيت الأبيض اليوم الجمعة للتوقيع على اتفاق مع نظيره الأميركي بشأن المعادن النادرة.