وتابع بوتين خلال كلمة أمام إدارات جهاز الأمن الفدرالي الروسي: "روسيا والولايات المتحدة مستعدتان لاستئناف التعاون، الشركاء الحاليين في الولايات المتحدة يظهرون براغماتية ونظرة واقعية للأمور ويرفضون الصور النمطية".

ولفت إلى أن "روسيا لم ترفض ابدا حل الأزمة الأوكرانية سلميا".

وأكمل: "ليس الجميع راضيا عن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة، وسيحاولون عرقلته، من الضروري استخدام كل إمكانيات الدبلوماسية وأجهزة الاستخبارات لإحباط محاولات النخب الغربية التدخل في الحوار بين روسيا والولايات المتحدة".

محادثات في إسطنبول

وبدأت صباح الخميس في إسطنبول محادثات بين مسؤولين روس وأميركيين، في ظل التقارب الجاري بين موسكو وواشنطن بهدف معلن هو إيجاد تسوية للحرب في أوكرانيا.

والاجتماع المغلق المنعقد بين دبلوماسيين روس وأميركيين في مقر القنصل العام الأميركي هو ثاني لقاء بين ممثلين عن الدولتين، بعد اجتماع جرى في 18 فبراير في السعودية، وكان الأول منذ بدء الحرب في فبراير 2022.

وعقد اجتماع الرياض بعد بضعة أيام على اتصال هاتفي بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، كسر العزلة التي كان الغربيون يفرضونها على موسكو منذ ثلاث سنوات.

وعلى الإثر، أعلن الروس والأميركيون أنهم يعتزمون إعادة إطلاق العلاقات الثنائية، ما بعث مخاوف لدى كييف وحلفائها الأوروبيين من أن يتم تحييدهم في تسوية الحرب.