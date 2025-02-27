وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة فرانس برس إن "الأراضي التي أصبحت تابعة لروسيا الاتحادية مدرجة في دستور بلادنا، وهي جزء لا يتجزأ من بلادنا. هذا أمر لا جدل فيه وغير مطروح للتفاوض".

وأعلنت روسيا في سبتمبر 2022 ضم 4 مناطق من أوكرانيا تحتلها جزئيا وهي: منطقتي دونيتسك ولوغانسك في الشرق، وزابوريجيا وخيرسون في الجنوب.

كما ضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية في مارس 2014 بعد تدخل عسكري قصير واستفتاء على الضم اعتبرته كييف والغرب غير قانوني.

وتحتل روسيا أيضا أجزاء من منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا.

من جانبها، تحتل أوكرانيا مئات الكيلومترات المربعة في منطقة كورسك الحدودية الروسية، وكان الرئيس فولوديمير زيلينسكي قد أثار في وقت سابق فكرة "تبادل الأراضي" مع موسكو، وهو ما رفضه الكرملين.