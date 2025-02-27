وأفادت التقارير بأن القوات الجديدة أرسلت إلى ساحات القتال في منطقة كورسك الروسية. وتقاتل القوات الروسية القوات الأوكرانية، التي توغلت عبر الحدود إلى المنطقة الواقعة في غرب روسيا.

ولم يرد مكتب المتحدث باسم جهاز الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية على مكالمات هاتفية لطلب التعليق.

كان الجهاز قد قال في وقت سابق إن كوريا الشمالية أرسلت أكثر من 11 ألف جندي إلى روسيا للقتال في حرب أوكرانيا. ويقول خبراء من أوكرانيا والغرب إن القوات الروسية استخدمت أيضا أسلحة كورية شمالية.

ولا تقر كوريا الشمالية رسميا بدعمها العسكري لروسيا في حرب أوكرانيا.